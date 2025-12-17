Novena di Natale itinerante a Spoltore per vivere la magia delle celebrazioni natalizie
Il centro storico di Spoltore si prepara a vivere un momento speciale con la Novena di Natale itinerante, in programma domenica 21 dicembre 2025 a partire dalle ore 17.30. Un’occasione per immergersi nella magia delle celebrazioni natalizie, tra tradizione e coinvolgimento della comunità, rendendo ancora più suggestivo l’atmosfera delle festività.
Domenica 21 dicembre 2025, a partire dalle ore 17.30, il centro storico di Spoltore si animerà con la tradizionale Novena di Natale itinerante. È uno degli appuntamenti più sentiti del cartellone delle attività natalizie del territorio per la sua storica importanza.L'evento è promosso e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: 5 idee per vivere la magia Natale senza allontanarsi troppo da Monza
Leggi anche: Campogalliano: feste, mercatini e concerti, tante iniziative per vivere la magia del Natale
Novena di Natale - Compagnia della Pescara
"I Colori del Territorio", a Spoltore domenica torna la tradizionale Novena di Natale itinerante - La magia delle celebrazioni natalizie torna ad animare il Centro Storico di Spoltore (Pescara) con la "Novena di Natale itinerante" che si terrà domenica 21 dicembre 2025 a partire dalle 17. veratv.it
Natale a Spoltore: tutti gli eventi natalizi in programma - Nel cartellone presentato nella mattinata di mercoledì 3 dicembre, in sala consiliare spiccano le accensioni degli alberi, addobbati dai bambini delle scuole ... ilpescara.it
Esse Tivù. . Novena di Natale dal Santuario di San Antonio di Padova in Lamezia Terme - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.