Il centro storico di Spoltore si prepara a vivere un momento speciale con la Novena di Natale itinerante, in programma domenica 21 dicembre 2025 a partire dalle ore 17.30. Un’occasione per immergersi nella magia delle celebrazioni natalizie, tra tradizione e coinvolgimento della comunità, rendendo ancora più suggestivo l’atmosfera delle festività.

© Ilpescara.it - Novena di Natale itinerante a Spoltore per vivere la magia delle celebrazioni natalizie

Domenica 21 dicembre 2025, a partire dalle ore 17.30, il centro storico di Spoltore si animerà con la tradizionale Novena di Natale itinerante. È uno degli appuntamenti più sentiti del cartellone delle attività natalizie del territorio per la sua storica importanza.L'evento è promosso e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: 5 idee per vivere la magia Natale senza allontanarsi troppo da Monza

Leggi anche: Campogalliano: feste, mercatini e concerti, tante iniziative per vivere la magia del Natale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Novena di Natale - Compagnia della Pescara

"I Colori del Territorio", a Spoltore domenica torna la tradizionale Novena di Natale itinerante - La magia delle celebrazioni natalizie torna ad animare il Centro Storico di Spoltore (Pescara) con la "Novena di Natale itinerante" che si terrà domenica 21 dicembre 2025 a partire dalle 17. veratv.it