Novellara obbliga la figlia a nozze combinate e finisce in carcere

A Novellara, un uomo è stato arrestato per aver costretto la figlia a matrimoni combinati e per anni ha esercitato maltrattamenti familiari. L’indagine ha portato alla luce una situazione di violenza e controllo che si è protratta dal 2008 al 2023, coinvolgendo la giovane donna e altri membri della famiglia.

© Ilrestodelcarlino.it - Novellara, obbliga la figlia a nozze combinate e finisce in carcere Novellara (Reggio Emilia), 17 dicembre 2025 - Per anni era stato protagonista di maltrattamenti in famiglia, fino all’induzione al matrimonio della figlia poco più che ventenne, che all’epoca dei fatti, tra il 2008 e il 2023, viveva a Novellara col padre, la moglie dell’uomo e i fratelli nati dal secondo matrimonio. Un dramma per la giovane, la cui madre era morta in Pakistan subito dopo la sua nascita, in circostanze mai chiarite in modo preciso. La ragazza non era libera di uscire di casa, di cercarsi un lavoro, di poter avere contatti col mondo esterno, fermandosi perfino con gli studi alla terza media. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Como, abusi sessuali sulla figlia di 12 anni: il padre finisce in carcere. Condannata anche la madre: non ha difeso la ragazzina Leggi anche: “Tua figlia rischia la galera”. Chiede soldi per aiutarla, ex poliziotto finisce in manette Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Novellara, “Se non ti sposi fai la fine di Saman Abbas”: condannato e arrestato dai carabinieri - La giovane vittima, poco più che ventenne, viveva a Novellara con il padre all’epoca 52enne, la ... gazzettadiparma.it

Biblioteca Comunale G. Malagoli di Novellara - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.