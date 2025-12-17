Notte degli Oscar dal 2029 la diretta sarà trasmessa su YouTube

Dal 2029, la Notte degli Oscar sarà trasmessa in esclusiva mondiale su YouTube. L’accordo tra l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e la piattaforma garantirà la visione in tutti i Paesi disponibili, rivoluzionando il modo di vivere questa celebrazione cinematografica. La collaborazione, valida fino al 2033, rappresenta un passo importante verso un nuovo modo di condividere le grandi emozioni del cinema con un pubblico globale.

A partire dal 2029 la notte degli Oscar sarà visibile in esclusiva mondiale su YouTube, grazie a un’intesa siglata con l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’ente che assegna ogni anno gli Academy Awards, permettendo la visione in tutti i Paesi in cui la piattaforma è disponibile, con un accordo valido fino al 2033. Fino al 2028, però, negli Stati Uniti la diretta resterà appannaggio di ABC, che arriverà a trasmettere la centesima edizione. I dettagli economici dell’accordo con YouTube non sono stati resi noti: finora Disney, proprietaria di ABC, versava circa 100 milioni di dollari l’anno per i diritti, e l’ultima cerimonia aveva raggiunto un’audience di quasi 20 milioni di spettatori. 🔗 Leggi su Lettera43.it

