Notte d’amore le prime foto Stefano De Martino e Rocio Muñoz Morales incastrati

Durante l'inverno, le prime foto di Stefano De Martino e Rocio Muñoz Morales hanno alimentato le indiscrezioni sulla loro possibile relazione, passandone da semplici voci a notizie più concrete. La loro vicinanza, inizialmente sottile, si è fatta sempre più evidente, suscitando curiosità e interesse tra i fan e gli osservatori dell'ambiente dello spettacolo.

Dalle indiscrezioni estive ai titoli invernali, la presunta vicinanza tra Stefano De Martino e Rocio Muñoz Morales è cresciuta a piccoli passi, alimentata più da sussurri che da certezze. La scorsa estate, infatti, avevano iniziato a circolare rumor insistenti su una frequentazione sospetta tra il conduttore napoletano e l’attrice spagnola, voci che avevano incuriosito il mondo del gossip senza però trovare riscontri concreti. In quel periodo, il settimanale Oggi aveva parlato di messaggi di sostegno inviati da lui e di inviti a cene e aperitivi, sempre declinati dall’ ex compagna di Raoul Bova, lasciando intendere un interesse unilaterale e mai davvero sbocciato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

