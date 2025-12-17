Note di speranza | un ponte musicale tra Brindisi e l’Ucraina | concerto per l' acquisto di un’autoambulanza
Venerdì 19 dicembre, il Teatro Impero di Brindisi ospita il concerto benefico
BRINDISI - Venerdì 19 dicembre, alle ore 19, il Teatro Impero di Brindisi apre le sue porte al Concerto di Natale “Note di Speranza: un ponte musicale tra Brindisi e l’Ucraina”, un evento benefico che unisce musica, solidarietà, impegno civile e partecipazione della comunità in una serata di alto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Le note come ponte tra culture. Un concerto nel segno di Rastatt
Leggi anche: "Note di Speranza", concerto a Castelcivita in ricordo di Annamaria Chiumiento
NOTE DI SPERANZA – Un ponte musicale tra Brindisi e l’Ucraina; Note per la ricerca: il concerto benefico di Natale all'Auditorium Rai di Torino; Note di solidarietà: a Cuneo torna il Concerto di Natale UNICEF dedicato ai bambini; A Catanzaro risuonano le note di speranza: il grande organista Cominetti fa vibrare la Chiesa di Mater Domini.
Note per la ricerca: il concerto benefico di Natale all'Auditorium Rai di Torino - Un viaggio musicale per portare serenità e speranza: è questo il messaggio della seconda edizione di “Note per la Ricerca”, il concerto benefico di Natale che si terrà all’Auditorium RAI “Arturo Tosca ... torinotoday.it
“Note per la Ricerca”, il concerto benefico di Natale dell'Accademia Suzuki - Il Concerto di Natale è sostenuto da Banca Territori del Monviso e dallo Studio associato CMFC – Dottori Commercialisti. torinoggi.it
Note di solidarietà: a Cuneo torna il Concerto di Natale UNICEF dedicato ai bambini - Torna anche quest’anno l’attesissimo Concerto di Natale promosso dal Comitato Provinciale UNICEF di Cuneo, un appuntamento ormai tradizionale per la ... targatocn.it
Concerto Musicale Speranza un ponte sospeso tra belle melodie e tradizioni bandistiche
Vasto - Note di speranza nel carcere: il concerto natalizio dell’orchestra della scuola Rossetti - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.