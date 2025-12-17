Norton-Cuffy sempre più nel mirino del Napoli

Il Napoli intensifica i propri sforzi sul mercato, puntando con decisione su Norton-Cuffy del Genoa. La società partenopea valuta attentamente questa possibile operazione per rafforzare la rosa di Conte in vista della prossima stagione. L’interesse crescente testimonia l’ambizione dei partenopei di competere ai massimi livelli. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti su questa trattativa e sulle strategie di mercato dei campani.

I partenopei seguono con attenzione il giocatore del Genoa. Continua il lavoro della dirigenza partenopea, per rinforzare la rosa di Conte in vista della prossima.

