Norton-Cuffy Juventus | una big di Serie A fa sul serio c’è un incastro che ha complicato i piani bianconeri! Aggiornamenti importanti

Norton-Cuffy Juventus: una grande di Serie A si fa avanti con decisione, complicando i piani della Juventus. L’esterno del Genoa sta attirando l’interesse di una delle big del campionato, aprendo scenari sorprendenti e nuovi colpi di scena nel mercato estivo. La Redazione di JuventusNews24 vi tiene aggiornati su tutte le novità e sviluppi di questa trattativa che potrebbe rivoluzionare la rosa bianconera.

© Juventusnews24.com - Norton-Cuffy Juventus: una big di Serie A fa sul serio, c'è un incastro che ha complicato i piani bianconeri! Aggiornamenti importanti Norton-Cuffy Juventus: una big di Serie A spinge per arrivare all'esterno del Genoa. La situazione dopo l'infortunio di Dumfries. La notizia che filtrava dalla Pinetina ha trovato purtroppo conferma a Londra: Denzel Dumfries dovrà restare ai box per lungo tempo. L'intervento chirurgico a cui si è sottoposto l'esterno olandese impone uno stop forzato di almeno tre mesi. Una tegola pesante per Cristian Chivu: il tecnico romeno potrà riabbracciare il suo titolare solo verso la metà di marzo, in tempo per il rush finale ma troppo tardi per affrontare il fitto calendario invernale senza rinforzi. Con la corsia di destra sguarnita, la dirigenza di Viale della Liberazione è costretta a modificare le strategie per il mercato di gennaio.

