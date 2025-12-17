Norton-Cuffy Inter l’inglese del Genoa in corsia di soprasso | è lui il preferito per gennaio! Arriva un assist per Ausilio

Norton-Cuffy, giovane talento inglese del Genoa, si sta candidando come principale opzione per rinforzare l'Inter nel mercato di gennaio. Il suo ruolo e le sue prestazioni stanno attirando l'attenzione dei dirigenti nerazzurri, con un possibile trasferimento già in vista. Ecco le ultime novità sul suo ruolo e i dettagli della possibile operazione.

TMW - Inter e Napoli su Norton-Cuffy, Marotta può giocarsi la carta Carboni con il Genoa - L'Inter sta pensando di intervenire sul mercato dopo l'infortunio capitato a Denzel Dumfries, che ieri si è operato a Londra. napolimagazine.com

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nel mirino della dirigenza c’è l’esterno del Genoa, Brooke Norton-Cuffy Dumfries resterà fuori per almeno 2-3 mesi, dopo l’intervento chirurgico alla caviglia sinistra e l’inglese classe 2004 sarebbe il pr - facebook.com facebook

Un nome su tutti per tappare la falla lasciata dal ko di Dumfries: Brooke Norton-Cuffy, 21 anni, del Genoa. Secondo la Gazzetta dello Sport, può essere l'inglese il rinforzo di gennaio per Chivu sulla fascia destra. Il sogno è Palestra. Piacciono anche Rafik Belg x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.