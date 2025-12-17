Norton-Cuffy Inter l’inglese del Genoa in corsia di soprasso | è lui il preferito per gennaio! Arriva un assist per Ausilio

Norton-Cuffy, giovane talento inglese del Genoa, si sta candidando come principale opzione per rinforzare l'Inter nel mercato di gennaio. Il suo ruolo e le sue prestazioni stanno attirando l'attenzione dei dirigenti nerazzurri, con un possibile trasferimento già in vista. Ecco le ultime novità sul suo ruolo e i dettagli della possibile operazione.

Inter News 24 : ecco da chi. L’infortunio e la successiva operazione di Denzel Dumfries, l’esterno olandese pilastro della corsia destra, costringono l’Inter a una seria riflessione in vista del mercato di gennaio. Con il titolarissimo fuori dai giochi per un lungo periodo, l’allenatore Cristian Chivu, l’ex difensore rumeno ora alla guida della squadra, si ritrova con una falla evidente nel suo scacchiere tattico. Al momento, la fascia è presidiata dal brasiliano Luis Henrique, soprannominato “Gigi”, un esterno arrivato dal Marsiglia per 25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

