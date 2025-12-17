Norton-Cuffy Inter l’inglese del Genoa in corsia di soprasso | è lui il preferito per gennaio! Arriva un assist per Ausilio
Norton-Cuffy, giovane talento inglese del Genoa, si sta candidando come principale opzione per rinforzare l'Inter nel mercato di gennaio. Il suo ruolo e le sue prestazioni stanno attirando l'attenzione dei dirigenti nerazzurri, con un possibile trasferimento già in vista. Ecco le ultime novità sul suo ruolo e i dettagli della possibile operazione.
Inter News 24 : ecco da chi. L’infortunio e la successiva operazione di Denzel Dumfries, l’esterno olandese pilastro della corsia destra, costringono l’Inter a una seria riflessione in vista del mercato di gennaio. Con il titolarissimo fuori dai giochi per un lungo periodo, l’allenatore Cristian Chivu, l’ex difensore rumeno ora alla guida della squadra, si ritrova con una falla evidente nel suo scacchiere tattico. Al momento, la fascia è presidiata dal brasiliano Luis Henrique, soprannominato “Gigi”, un esterno arrivato dal Marsiglia per 25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com
Norton-Cuffy, Juve indietro? Inter e Napoli in pole - Cuffy, esterno destro inglese classe 2004 del Genoa: come riportato da "TMW", ... tuttojuve.com
TMW - Inter e Napoli su Norton-Cuffy, Marotta può giocarsi la carta Carboni con il Genoa - L'Inter sta pensando di intervenire sul mercato dopo l'infortunio capitato a Denzel Dumfries, che ieri si è operato a Londra. napolimagazine.com
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nel mirino della dirigenza c’è l’esterno del Genoa, Brooke Norton-Cuffy Dumfries resterà fuori per almeno 2-3 mesi, dopo l’intervento chirurgico alla caviglia sinistra e l’inglese classe 2004 sarebbe il pr - facebook.com facebook
Un nome su tutti per tappare la falla lasciata dal ko di Dumfries: Brooke Norton-Cuffy, 21 anni, del Genoa. Secondo la Gazzetta dello Sport, può essere l'inglese il rinforzo di gennaio per Chivu sulla fascia destra. Il sogno è Palestra. Piacciono anche Rafik Belg x.com
