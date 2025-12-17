Nonna Silvia ha riunito tutti i magnifici nove ! Mentre la piccola Ines ruba la scena col suo vestitino tartan guardate quanto è cresciuta Estelle

Nel cuore del Palazzo Reale di Stoccolma, la regina Silvia si trasforma in una nonna gioiosa, circondata dai suoi nove nipoti. Tra sorrisi, giochi e momenti di allegria, questa giornata celebra la tradizione più dolce dell’anno, mostrando un lato più informale e affettuoso della monarchia svedese. Un'occasione speciale che mette in luce l’amore e l’energia familiare di Silvia e della sua famiglia.

Niente tiare e niente protocolli rigidi, almeno per un pomeriggio. Al Palazzo Reale di Stoccolma va in scena la tradizione più dolce dell'anno: la regina Silvia di Svezia in versione "nonna a tempo pieno", circondata dall'energia incontenibile dei suoi nove nipoti. L'occasione è l'arrivo degli abeti natalizi, donati come consuetudine dagli studenti di Agraria dell'Università di Umeå, ma i veri protagonisti sono loro, i piccoli (e meno piccoli) Bernadotte, che hanno trasformato un evento ufficiale in un ritratto di famiglia caotico e meraviglioso.

