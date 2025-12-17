Non voglio ci vada di mezzo mia moglie | perché è un timore infondato

Molti si preoccupano che, affrontando una procedura di sovraindebitamento, possano coinvolgere o danneggiare familiari come la moglie o i figli. In questo articolo, analizzeremo perché tali timori sono infondati e quali sono le reali implicazioni di queste procedure, chiarendo eventuali dubbi e sfatando miti comuni.

Questa settimana torno ad occuparmi di una questione "cumulativa". Sono, infatti, diversi i lettori che mi esprimono la preoccupazione che, esperendo una procedura per sovraindebitamento, possano "andarci di mezzo" la moglie o i figli e subirne un pregiudizio. Si tratta di un timore del tutto infondato e irrazionale. Ma è opportuno chiarire alcuni aspetti. Se entrambi i coniugi (e, con loro, magari anche i figli conviventi) sono sovraindebitati possono accedere alla procedura cosiddetta " familiare ". Che, peraltro, comporta un considerevole risparmio in termini di spesa rispetto a più procedure autonome (ognuna con il suo costo).

