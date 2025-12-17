Non solo cash l’Inter studia il piano per Norton-Cuffy

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'intervento chirurgico alla caviglia, Denzel Dumfries sarà fuori per 2-3 mesi. L'Inter sta valutando diverse soluzioni, tra cui un piano che coinvolge anche possibili scambi, per trovare un sostituto adeguato. La società nerazzurra monitora attentamente le opzioni sul mercato per colmare l'assenza del giocatore olandese.

non solo cash l8217inter studia il piano per norton cuffy

© Calciomercato.it - Non solo cash, l’Inter studia il piano per Norton-Cuffy

Operazione e lunga assenza: i nerazzurri cercano il sostituto di Dumfries Dopo l’intervento chirurgico di ieri alla caviglia, Denzel  Dumfries  dovrà stare lontano dai campi per 2-3 mesi. Uno stop lungo che, per forza di cose, costringerà l’ Inter  ad operare con convinzione durante il  calciomercato  di gennaio per rinforzare la fascia destra. (Ansa Foto) – calciomercato.it Il nome che mette d’accordo tutti ad Appiano Gentile resta quello di Marco  Palestra, ma dopo l’ottima prima metà di stagione con la maglia del Cagliari il suo prezzo continua ad aumentare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Leggi anche: Inter, è sparito Bisseck: la media dice solo 19' a partita, ma Chivu ha un piano per lui

Leggi anche: Norton-Cuffy Juve, il Genoa fa muro per la cessione a gennaio: svelato il piano per strapparlo al Grifone ma… Quel nome sta avanzando per la fascia. Ultime

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.