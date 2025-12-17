Non solo cash l’Inter studia il piano per Norton-Cuffy
Dopo l'intervento chirurgico alla caviglia, Denzel Dumfries sarà fuori per 2-3 mesi. L'Inter sta valutando diverse soluzioni, tra cui un piano che coinvolge anche possibili scambi, per trovare un sostituto adeguato. La società nerazzurra monitora attentamente le opzioni sul mercato per colmare l'assenza del giocatore olandese.
Operazione e lunga assenza: i nerazzurri cercano il sostituto di Dumfries Dopo l’intervento chirurgico di ieri alla caviglia, Denzel Dumfries dovrà stare lontano dai campi per 2-3 mesi. Uno stop lungo che, per forza di cose, costringerà l’ Inter ad operare con convinzione durante il calciomercato di gennaio per rinforzare la fascia destra. (Ansa Foto) – calciomercato.it Il nome che mette d’accordo tutti ad Appiano Gentile resta quello di Marco Palestra, ma dopo l’ottima prima metà di stagione con la maglia del Cagliari il suo prezzo continua ad aumentare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
