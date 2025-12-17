Prima dell'apertura ufficiale di Sanremo 2026, emergono le prime polemiche riguardo a presunti favoritismi nei confronti di alcuni artisti. Durante la conferenza di presentazione, Carlo Conti ha annunciato che due vip non si sono presentati, alimentando discussioni sulle dinamiche e le esclusioni che caratterizzeranno questa edizione del festival.

© Thesocialpost.it - “Non si sono presentati”. Sanremo, i due vip gelano così Carlo Conti

Ancor prima dell’inizio di Sanremo 2026, non mancano le prime polemiche pre Festival legate ad alcuni artisti che, secondo indiscrezioni, avrebbero ricevuto un trattamento di favore. Dopo l’annuncio dei Big in gara e la diffusione dei titoli delle canzoni, l’attenzione si sposta ora sui preparativi ufficiali. Tra questi, come da tradizione, c’è la celebre foto di gruppo sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni, uno dei momenti più iconici che precedono il debutto sul palco del Teatro Ariston. Ma quest’anno, a quanto pare, non tutti avrebbero partecipato allo scatto collettivo. Secondo quanto riportato da Dagospia, Fedez e Marco Masini si sarebbero infatti defilati, posando per la foto separatamente e senza incontrare gli altri artisti in gara. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Leggi anche: Svolta Sanremo! Carlo Conti svela tutto: “Non è detto andrà così”

Leggi anche: “Ma così che trio”. Carlo Conti, la scelta dei due co-conduttori di Sanremo 2026 che già convince

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Olly, Juli - Balorda nostalgia Official Video - Sanremo 2025

Finale Sarà Sanremo, gli ex di Amici e X Factor trionfano: era già successo un anno fa - Angelica Bove e Nicolò Filippucci sono i vincitori della finale di Sarà Sanremo, in onda su Rai 1 il 14 dicembre ... fanpage.it