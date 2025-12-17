Non si appropriò dei mobili della madre disabile | assolta 52enne

Una donna di Licata è stata assolta dall’accusa di peculato per aver preso in custodia i mobili della madre disabile, senza appropriarsene. Il giudice Mazzullo ha riconosciuto l’assenza di intenti criminosi, chiudendo così un procedimento giudiziario che aveva attirato l’attenzione sulla vicenda. La decisione ha sancito la correttezza della condotta della 52enne, confermando l’assenza di responsabilità penale.

Il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, ha assolto una 53enne di Licata accusata di peculato. Secondo l'accusa iniziale, la donna, nella qualità di amministratrice di sostegno, si sarebbe appropriata e poi avrebbe venduto una serie di mobili appartenenti.

