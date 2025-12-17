Una lettera di ringraziamento evidenzia l’eccellenza dell’Ortopedia dell’ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata, sottolineando la professionalità del primario, il dottor Rapisarda, e del personale sanitario. Il testo mette in risalto l’importanza di una cura di qualità sul territorio, dimostrando che non è necessario spostarsi al Nord per ricevere assistenza d’eccellenza.

© Agrigentonotizie.it - “Non serve andare al Nord”: una lettera racconta l’eccellenza dell’Ortopedia di Licata

Una lettera di ringraziamento rivolta al reparto di Ortopedia dell’ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata mette in luce il lavoro svolto dal primario, il dottore Rapisarda, e da tutto il personale sanitario per la professionalità e l’attenzione dimostrate nel corso di un recente percorso di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Nodo Ferroviario Nord di Bari, la Lega critica Leccese dopo lettera a Salvini: "Serve atteggiamento più sobrio"

Leggi anche: “Mi alzo per andare in bagno, mi appoggio al lavandino e comincio a perdere sangue e pus. Avevo la febbre, ero verde”: Nadia Rinaldi racconta le complicazioni dell’intervento al seno

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Maranza allo stadio ?quanto_costa

Raccomandate e Lettere, non serve più andare in Posta a ritirarle: puoi fare tutto online da casa - La notizia che tutti stavano aspettando, si può dire basta alle file eterne negli uffici postali: come procedere online, i passaggi A chi non è mai capitato di tornare a casa è trovare un avviso di ... macitynet.it

A volte non serve andare lontano. Basta uscire di casa e sentire il mare. A 100 metri dalla spiaggia, un appartamento al piano terra, comodo e funzionale, con posto auto assegnato: un dettaglio che qui fa davvero la differenza. Perfetto per le vacanze. Ideale - facebook.com facebook