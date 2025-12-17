Non poteva muoversi non poteva parlare ma era presente | la storia della donna con la sindrome del chiavistello

Una storia di silenzio e scoperta, quella di Daniela Gazzano. Immobilizzata dalla sindrome del chiavistello, non poteva muoversi né parlare, ma la sua presenza era inconfutabile. Dopo mesi di diagnosi sbagliate, il marito ha capito la verità. Oggi, Daniela è riconosciuta come Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, simbolo di forza e resilienza.

© Ilfattoquotidiano.it - "Non poteva muoversi, non poteva parlare, ma era presente": la storia della donna con la sindrome del chiavistello "Non poteva muoversi, non poteva parlare, ma era presente". È da questa certezza, scoperta dal marito dopo mesi di diagnosi sbagliate, che nasce la storia di Daniela Gazzano, oggi insignita del titolo di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La cerimonia si tiene questo pomeriggio in Prefettura a Cuneo. A conferirle l'onorificenza è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Daniela Gazzano ha 59 anni, è originaria di Albenga e vive a Bra, in provincia di Cuneo. Era un'insegnante della scuola dell'infanzia quando, il 27 agosto 2005, poche ore dopo la nascita della sua seconda figlia Camilla, fu colpita da una grave emorragia cerebrale post-partum.

