Non pagava tasse dei clienti nuova condanna per commercialista riminese

17 dic 2025

Un commercialista riminese di 62 anni torna sotto i riflettori per questioni legate alle tasse dei clienti. Dopo una prima condanna e una successiva riduzione in Appello, nuove accuse portano a una condanna in primo grado, aggravando la situazione legale dell’individuo. La vicenda evidenzia ancora una volta le criticità e le sfide nel settore della consulenza fiscale, suscitando attenzione e preoccupazione tra professionisti e clienti.

Dopo la prima condanna a 1 anno e 7 mesi con pena sospesa, emessa in primo grado nel gennaio del 2024 e poi ridotta in Appello a 1 anno e 3 mesi, arrivano nuovi guai per un commercialista riminese 62enne riconosciuto nuovamente colpevole in primo grado e condannato a 2 anni e 8 mesi per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

