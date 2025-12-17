Non finisce qui Fabrizio Corona a telefono con Fiorello parla del caso Signorini

Fabrizio Corona e Fiorello si confrontano sul caso Signorini, alimentando il dibattito del momento. La conversazione tra i due personaggi pubblici rivela anticipazioni che promettono di scuotere l’opinione pubblica, lasciando intendere che questa vicenda sia solo all’inizio. Tra rivelazioni e commenti, l’onda di questa storia si fa sempre più intensa, confermando che, in questo scandalo, “non finisce qui”.

© Movieplayer.it - "Non finisce qui", Fabrizio Corona a telefono con Fiorello parla del caso Signorini Il conduttore non si tira indietro e a La Pennicanza dice la sua sullo scandalo del momento. Poi la chiamata a Fabrizio Corona, che lancia un'anteprima destinata a far discutere. Nel corso della sua trasmissione radiofonica La Pennicanza, Fiorello è tornato sull'argomento più discusso delle ultime ore: le accuse mosse da Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini durante il podcast Falsissimo. Un tema delicato, che ha inevitabilmente conquistato l'attenzione del mondo dello spettacolo e dei social. Le accuse di Corona lanciate da Falsissimo A introdurre l'argomento è stato Fabrizio Biggio, che ha ricordato come Corona sia oggi al centro della discussione per il presunto scoop su Signorini.

Fiorello chiama Fabrizio Corona: "Sto facendo una guerra contro il sistema". Poi la rivelazione sullo showman - Lo showman siciliano non si tira indietro davanti allo scandalo del giorno e riesce a parlare con l'uomo che ha appiccato l'incendio mediatico ... today.it

Garlasco. Il legale di Andrea Sempio, indagato, si difende: "Corona mi ha tradito, avevo bevuto" - Il legale di Andrea Sempio, indagato, si difende: "Corona mi ha tradito, avevo bevuto" Massimo Lovati finisce nella bufera per una intervista rilasciata a Fabrizio Corona. rainews.it

