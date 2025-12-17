Non devo convincere con le parole

Nel calcio, le parole sono superflue. È l’azione in campo a parlare, a conquistare il cuore dei tifosi e a definire la vera forza di una squadra. Nel 2025, il calcio iberico si distingue ancora una volta per la sua autenticità e passione, dimostrando che nulla vale più di ciò che si vede e si vive durante ogni partita.

2025-12-17 18:24:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico! "Non devo convincere con le parole. Devo convincere il tifoso con quello che la squadra mostra in campo. Questa è l'unica realtà". Guillermo Almada è atterrato a Oviedo nel mezzo di gravi turbolenze ambientali, ma senza perdere la tranquillità che la sua immagine trasmette e convinto che la squadra possa uscire dalla situazione in cui si trova: "Per noi è una sfida molto importante per i giocatori, e cercheremo di recuperare la gioia di tutta la famiglia del Real Oviedo, che alla fine è questo che conta ". Il suo modo di arrivare non è molto comune nel calcio dai tempi di Oviedo pagherà 400.

