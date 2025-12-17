Non c' è solo Wake Up Dead Man preti e suore non convenzionali spopolano dal cinema alla tv

Negli ultimi anni, il mondo delle rappresentazioni religiose sul grande e piccolo schermo ha subito una trasformazione radicale. Preti e suore, un tempo figure sacre e rispettate, sono diventati protagonisti di storie sorprendenti e spesso non convenzionali. Dalla commedia ai drammi più intensi, il loro ruolo si è evoluto, rivoluzionando l’immaginario collettivo e portando una ventata di novità nel panorama cinematografico e televisivo.

Di preti e suore nel cinema e nelle serie tv ne abbiamo conosciuti ma, ad un certo punto, tutto è cambiato. In principio fu il Prete. Nessun nome, né cognome. Solamente il Prete. Phoebe Waller-Bridge con la seconda stagione di Fleabag ha fatto in modo che non vedessimo più nessun colletto bianco senza pensare ad Andrew Scott e alla relazione d'amore più bella e mai consumata della storia della serialità. Uno standard molto alto per tutti i clericali che sono arrivati dopo lo show di successo, inevitabilmente messi a confronto con l'attitudine e il savoir-faire dell' hot priest di Scott, il quale ha lasciato dietro di sé meno fantasie d'amore e tanti cuori spezzati.

