Non buttare l’olio esausto nel lavandino | ti dico io che cosa farci e come riciclarlo
L'olio esausto, se smaltito in modo improprio, può causare gravi danni all'ambiente. In questo articolo scoprirai perché è importante evitare di versarlo nel lavandino e ti verranno suggeriti metodi corretti e sostenibili per riciclarlo, contribuendo così alla tutela del nostro pianeta.
Buttare l’olio esausto nel lavandino è un grosso errore: c’è un altro modo per smaltirlo e per riciclarlo. Durante il periodo natalizio nella maggior parte delle case si friggerà come se non ci fosse un domani. Tra baccalà fritto, zeppole, struffoli, cartellate e chi più ne ha più ne metta, produrremo un enorme quantitativo di olio esausto. Attenzione, però, a come smaltirlo perché non va assolutamente buttato nel lavandino. (Cityrumors.it) Se finisce nelle tubature si disperde infatti nell’Ambiente, inquinando acque e terreno. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
