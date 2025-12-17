Noemi David archiviata la denuncia per il caso Phicanet | Forse perché non ero nuda ma non mi fermo
Noemi David annuncia l’archiviazione della denuncia legata al caso Phica.net, sottolineando che forse il motivo è il fatto di non essere stata nuda. Nonostante l’esito, la sua determinazione resta forte: un messaggio di resilienza e di volontà di non lasciarsi fermare dalle difficoltà. La vicenda ha acceso un dibattito sulla privacy e il rispetto, ma la sua voce si fa ascoltare con fermezza e coraggio.
Noemi David annuncia l'archiviazione della denuncia per le foto diffuse su un sito per adulti: "Forse perché non ero nuda". La conduttrice Rai non si ferma: "Chiederemo le motivazioni, andremo avanti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
