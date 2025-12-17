NISMO rilancia la propria identità | più motorsport e modelli ad alte prestazioni

NISMO si reinventa, rafforzando il suo legame con il mondo del motorsport e le alte prestazioni. Più che un semplice marchio, rappresenta l’essenza del DNA Nissan, un laboratorio di innovazione che trasforma la competizione in tecnologia all’avanguardia per la strada. Un nuovo capitolo che conferma l’impegno a offrire modelli sempre più performanti e rivoluzionari.

Nuove Nissan sportive: Nismo, Skyline 2027 e GT-R R36 - Nissan svela il piano Re Nissan: raddoppio della gamma Nismo, prototipi da corsa dal 2026 e modelli attesi come Skyline 2027 e R36. msn.com

Vediamo insieme la NISSAN 370z versione NISMO nissan nismo nissan370z

