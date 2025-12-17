NISMO rilancia la propria identità | più motorsport e modelli ad alte prestazioni
NISMO si reinventa, rafforzando il suo legame con il mondo del motorsport e le alte prestazioni. Più che un semplice marchio, rappresenta l’essenza del DNA Nissan, un laboratorio di innovazione che trasforma la competizione in tecnologia all’avanguardia per la strada. Un nuovo capitolo che conferma l’impegno a offrire modelli sempre più performanti e rivoluzionari.
(Adnkronos) – NISMO non è solo un marchio sportivo, ma una dichiarazione di intenti. È l’espressione più diretta del DNA prestazionale Nissan, un laboratorio di idee che da sempre trasforma la competizione in tecnologia applicata alla strada. Oggi questa filosofia entra in una nuova fase, con una strategia che punta a rafforzare il legame tra . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
