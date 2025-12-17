Niente pubblico per Priolo-Akragas SLP | si gioca a porte chiuse prevista una diretta streaming

Il match tra Priolo e Akragas SLP, valido per l’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Promozione – girone D, si svolgerà a porte chiuse. La partita sarà trasmessa in diretta streaming, senza la presenza di pubblico sugli spalti.

Il big match tra Priolo e Akragas SLP, valido per l’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Promozione – girone D, si disputerà a porte chiuse. La decisione è legata all’inagibilità della struttura che ospiterà l’incontro. La gara è in programma allo stadio Simoncini di Belvedere. 🔗 Leggi su Today.it

Promozione, la super sfida tra Priolo e Akragas sarà trasmessa in diretta streaming - La gara è in programma allo stadio "Simoncini" di Belvedere (Siracusa), con calcio d'inizio fissato alle ore 14:30