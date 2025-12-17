Niente mi aveva preparato un reportage tra litanie di rovine

Tra le rovine di Gaza, Jean-Pierre Filiu rivela un'immagine sconvolgente e profondamente umana di un territorio segnato da decenni di conflitto. Il suo ritorno tra dicembre 2024 e gennaio 2025 svela un volto inaspettato di resilienza e distruzione, fermamente documentato in un reportage che attraversa l'indicibile. Un racconto che invita a riflettere sulla complessità di un'umanità in lotta, tra speranza e desolazione.

niente mi aveva preparato un reportage tra litanie di rovine

Tra il dicembre 2024 e il gennaio 2025, Jean-Pierre Filiu, storico francese, è tornato a Gaza. C’era già stato con visite regolari fin dal 1980, ma, come scrive, nulla l’aveva . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Niente mi aveva preparato – Un reportage da Gaza - Ha ottenuto di tornarci per trentadue giorni, tra il 19 dicembre 2024 e il 21 gennaio 2025, per vedere un ... ilpost.it

