Niente interessi criminali nei nuovi ospedali piemontesi

In Piemonte, la realizzazione di nuovi ospedali avviene nel rispetto della legalità. In Prefettura a Torino è stato firmato un protocollo di legalità volto a garantire trasparenza e lotta alla criminalità nelle opere di edilizia sanitaria strategiche, come il Parco della Salute e altri interventi fondamentali per il territorio regionale.

