Niente interessi criminali nei nuovi ospedali piemontesi
In Piemonte, la realizzazione di nuovi ospedali avviene nel rispetto della legalità. In Prefettura a Torino è stato firmato un protocollo di legalità volto a garantire trasparenza e lotta alla criminalità nelle opere di edilizia sanitaria strategiche, come il Parco della Salute e altri interventi fondamentali per il territorio regionale.
Interessi criminali fuori dalla realizzazione dei nuovi ospedali in Piemonte: per questo è stato sottoscritto in Prefettura a Torino il protocollo di legalità per la realizzazione di alcune opere di edilizia sanitaria strategiche per il territorio regionale, quali il Parco della Salute, Ricerca e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Nuovi posti letto, tagli e rivoluzione dei reparti: come cambieranno gli ospedali a Catania
Leggi anche: Global Sumud Flotilla si prepara all’assalto «micidiale»: «Ma a bordo troppi interessi privati e niente trasparenza»
McKAM?Y MAN0R L'ATTRAZIONE HORROR PIÙ CONTROVERSA DEL MONDO
Nuovi ospedali in Calabria, sottoscritti protocolli di legalità - Sono stati sottoscritti questa mattina a Catanzaro i protocolli di legalità che disciplinano le attività di vigilanza e controllo nelle fasi di affidamento e realizzazione dei nuovi ospedali della ... ansa.it
Interessi criminali fuori dalla realizzazione dei nuovi ospedali in Piemonte - facebook.com facebook
Tenere lontani gli interessi criminali dalla realizzazione dei nuovi ospedali in Piemonte: è questo l’obiettivo del protocollo di legalità firmato questa mattina in Prefettura a Torino. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.