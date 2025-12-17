Nico Gonzalez verso il riscatto da parte dell’Atletico Simeone convinto | ecco quanto incasserà la Juventus C’è anche un bonus

Nico Gonzalez si avvia a diventare ufficialmente un giocatore dell’Atletico Madrid, con l’allenatore Simeone fiducioso nel suo potenziale. La Juventus, proprietaria del cartellino, riceverà una somma stabilita dal contratto di riscatto, a cui si aggiunge un eventuale bonus. Ecco i dettagli della trattativa e le cifre coinvolte nel trasferimento.

Nico Gonzalez verso il riscatto da parte dell’Atletico, Simeone convinto: ecco quanto incasserà la Juventus. C’è anche un probabile bonus. Chi vede il proprio futuro sempre più delineato è Nico Gonzalez, affermatosi come uno dei trascinatori dell’Atletico Madrid. Tanto che i Colchoneros appaiono intenzionati a riscattarlo, a prescindere dall’obbligo che scatterà automaticamente. Lo riporta Tuttosport. L’obbligo di riscatto è vincolato alla ventunesima gara giocata nella Liga, a patto che ogni presenza sia di almeno 45 minuti. Attualmente ne mancano dieci al raggiungimento di questa soglia, e pertanto l’affare non appare in discussione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

