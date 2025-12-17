© Dilei.it - Nick Reiner, l’altra faccia dei nepo baby: la difficoltà di crescere sani nello show biz

La morte del regista Rob Reiner e di sua moglie Michele, massacrati dal figlio Nick, ragazzo problematico con anni di dipendenze alle spalle, è stato uno shock per tutti e mi ha colpita in modo particolare. Non solo perché sono cresciuta con i suoi film, intensi e commoventi. Non basterebbe un articolo per esprimere la mia gratitudine per questo regista sensibile e delicato, capace di commuovere e strappare tante risate, e a detta di tutti gli attori che hanno lavorato con lui, uomo dal cuore grande. Ma anche perché è mostruoso pensare che sia stato ucciso dalla persona che più di ogni altra avrebbe dovuto amarlo e occuparsi di lui, quel figlio cui aveva dato la vita e che amava, nonostante tutto. 🔗 Leggi su Dilei.it

