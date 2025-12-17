Nick Reiner l’altra faccia dei nepo baby | la difficoltà di crescere sani nello show biz
La morte del regista Rob Reiner e di sua moglie Michele, massacrati dal figlio Nick, ragazzo problematico con anni di dipendenze alle spalle, è stato uno shock per tutti e mi ha colpita in modo particolare. Non solo perché sono cresciuta con i suoi film, intensi e commoventi. Non basterebbe un articolo per esprimere la mia gratitudine per questo regista sensibile e delicato, capace di commuovere e strappare tante risate, e a detta di tutti gli attori che hanno lavorato con lui, uomo dal cuore grande. Ma anche perché è mostruoso pensare che sia stato ucciso dalla persona che più di ogni altra avrebbe dovuto amarlo e occuparsi di lui, quel figlio cui aveva dato la vita e che amava, nonostante tutto. 🔗 Leggi su Dilei.it
Nick Reiner, l’altra faccia dei nepo baby: la difficoltà di crescere sani nello show biz - La tragedia del regista Rob Reiner, accoltellato a morte insieme alla moglie dal figlio dipendente dalla droga, è il triste epilogo della favola più nera di Hollywood ... dilei.it
Omicidio di Rob Reiner e della moglie Michele, i nuovi dettagli sulla lite con il figlio Nick - La sera prima del duplice omicidio, padre e figlio avrebbero discusso violentemente a una festa: «Nick si comportava come un pazzo», hanno affermato alcuni presenti, «Continuava a chiedere in giro se ... vanityfair.it
In un'intervista del 2015, Nick Reiner raccontava la lotta contro la tossicodipendenza accanto al padre. - facebook.com facebook
I procuratori di Los Angeles hanno annunciato che incrimineranno Nick Reiner, figlio del regista Rob Reiner, con due capi d'accusa per omicidio di primo grado per l'uccisione dei suoi genitori. Nick Reiner deve inoltre rispondere di una specifica aggravante x.com
