Nick Reiner | chi è il figlio del famoso regista che accusato di aver assassinato i genitori

Nick Reiner, figlio del celebre regista Rob Reiner, si trova al centro di un tragico evento: l'omicidio dei genitori, Rob Reiner e Michele Singer Reiner, avvenuto il 14 dicembre 2025 a Brentwood. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media e ha suscitato numerosi interrogativi sulla sua possibile responsabilità in questo drammatico episodio.

La morte di Rob Reiner e di sua moglie Michele Singer Reiner, avvenuta il 14 dicembre 2025 nella loro abitazione di Brentwood a Los Angeles, ha scosso Hollywood fino alle fondamenta. Ma accanto al dolore per la perdita di una leggenda del cinema, si è aperta un’indagine che ha portato all’arresto di Nick Reiner, il figlio di mezzo della coppia, con l’accusa di duplice omicidio. Una vicenda che assume contorni ancora più drammatici se si conosce la storia personale di Nick: un percorso segnato da dipendenza, cadute profonde e, almeno apparentemente, un riscatto condiviso con il mondo intero. Nick Reiner, nato il 14 settembre 1993, ha oggi 32 anni. Screenworld.it

