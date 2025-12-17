Nicaragua stretta su libertà religiosa e informazione

Il Nicaragua intensifica le misure restrittive sulla libertà religiosa e di informazione, vietando l'ingresso nel paese di bibbie, libri, riviste e giornali stampati. Questa nuova stretta rappresenta un ulteriore passo nella limitazione delle libertà fondamentali, suscitando preoccupazioni a livello internazionale.

Nuova stretta del Nicaragua sulla libertà religiosa e di informazione. Vietato l’ingresso nel Paese di bibbie, libri, riviste e giornali stampati. Servizio di Alessandra Mitola TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Nicaragua: l’ong Solidarietà cristiana mondiale, sacerdoti costretti a chiedere permesso ogni settimana a polizia per celebrare. Stretta sui siti indipendenti - In Nicaragua, i sacerdoti sono ora obbligati a presentarsi ogni settimana alla polizia per ottenere l’autorizzazione a celebrare le funzioni religiose. agensir.it

