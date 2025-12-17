Neymar ‘tradisce’ il Santos? Possibile risvolto clamoroso per il futuro del brasiliano La voce dalla Spagna scuote l’ambiente

Un nuovo capitolo si apre nel futuro di Neymar, con voci che lo collegano a possibili cambiamenti inattesi. La situazione in Brasile si fa sempre più complessa, tra rinnovi e trattative che potrebbero sconvolgere gli equilibri. Cosa riserva il destino del talento brasiliano e quale sarà il suo prossimo passo? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla vicenda che sta scuotendo il mondo del calcio.

© Juventusnews24.com - Neymar ‘tradisce’ il Santos? Possibile risvolto clamoroso per il futuro del brasiliano. La voce dalla Spagna scuote l’ambiente Neymar ‘tradisce’ il Santos? Risvolto a sorpresa per il futuro del brasiliano, ecco cosa sta succedendo in Brasile tra rinnovo e trattative. Il futuro di Neymar Jr. è un rebus che deve essere risolto nel giro di poche settimane. Il contratto che lega il fuoriclasse brasiliano al Santos scadrà infatti alla fine di questo dicembre 2025 e, nonostante l’ottimismo di facciata, la firma sul rinnovo non è ancora arrivata. Le parti sono al lavoro da tempo, ma quella che sembrava una formalità si sta trasformando in un intrigo di mercato, complice l’inserimento prepotente di una rivale storica. Locatelli fa eco a Perin: FOTO significativa con David per ribadire l’unione dello spogliatoio! Altra smentita sugli ultimi rumors L’ombra del Flamengo e il pressing dei “rivali”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Leggi anche: Bisseck Inter, futuro incerto? Si apre un clamoroso scenario di calciomercato: possibile scambio con lui! Leggi anche: Neymar all’Inter, pura fantasia o c’è uno spiraglio di verità? Le voci sul futuro del fantasista brasiliano La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Santos salvo, missione compiuta per Neymar: "Ora mi riposo, poi intervento al ginocchio" - Il Santos ha conquistato la salvezza all’ultima giornata del campionato brasiliano battendo il Cruzeiro per 3- tuttomercatoweb.com

Calcio: flop di Neymar col Santos, nuova frecciata di Ancelotti - Ancora una giornata storta per Neymar al Santos, club di San Paolo che si trova a un solo punto dalla zona retrocessione nella serie A del campionato brasiliano. ansa.it

Il papà di Neymar: "Avere tra le mani un giocatore 32enne libero è un regalo per tutti..." - La scorsa settimana alcuni media internazionali hanno annunciato il possibile ritorno di Neymar al Santos, scatenando un vero e proprio putiferio. tuttomercatoweb.com

Neymar was UNREAL at Santos

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.