Next Gen tennis alle finali Italia senza giocatori per il secondo anno di fila La Spagna ne ha due
Le finali di Next Gen tennis in Italia si svolgono senza partecipanti italiani per il secondo anno consecutivo, mentre la Spagna ne schiera due. La mancanza di rappresentanti italiani ha ridotto l'attenzione mediatica sull'evento, portando a una minore copertura e interesse rispetto agli anni precedenti.
Next Gen tennis, alle finali Italia senza giocatori per il secondo anno di fila. La Spagna ovviamente ne ha due Ora che non ci sono italiani, si parla meno (quasi non se ne parla) delle finali di Next Gen di tennis. È sempre così. La finale a otto si svolge a Jeddah, comincia oggi. Otto i finalisti, alcuni hanno rinunciato, come il brasiliano Fonseca vincitore lo scorso anno e numero 24 del mondo o ancora il ceco Mensik che è numero 19. Solo uno tra gli otto partecipanti è nella top 100, si tratta dell’americano Tien che è numero 28 ed è stato finalista lo scorso anno. Sinner l’ha vinto nel 2019 e Alcaraz nel 2021. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Jannik Sinner - 5 anni fa il 9.11.2019 vinceva le Next Gen Finals a Milano contro De Minaur
Next Gen ATP Finals, i protagonisti: Martin Landaluce, l’anomalo spagnolo incline al cemento - Personaggi | Forgiatosi nella Rafa Nadal Academy, il classe 2006 madrileno cerca la gloria in quel di Gedda sfidando i sette under 21 più forti del mondo ... ubitennis.com
ATP Next Gen Finals, il programma del Day 1: a mezzogiorno cominciano Prizmic e Basavareddy - ATP | La sessione serale dovrebbe cominciare per le 17 in Italia con il match del numero uno del lotto Learner Tien opposto alla novità Jodar ... ubitennis.com
Next Gen tennis, alle finali Italia senza giocatori per il secondo anno di fila. La Spagna ne ha due Edizione in tono minore, un solo giocatore nella top 100. Si gioca coi set a 4, killer-point, si può fare ace col nastro e solo 15 secondi per battere. Torneo vinto da - facebook.com facebook
IL PATRIMONIO NEXT GEN Parliamo di un torneo che, dal 2017 a oggi, ha tenuto a battesimo tre numeri 1: in ordine di apparizione, Daniil Medvedev, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. E che ha visto esibirsi, nelle sette edizioni precedenti, la bellezza di 31 to x.com
