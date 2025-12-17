next gen tennis alle finali italia senza giocatori per il secondo anno di fila la spagna ne ha due

Le finali di Next Gen tennis in Italia si svolgono senza partecipanti italiani per il secondo anno consecutivo, mentre la Spagna ne schiera due. La mancanza di rappresentanti italiani ha ridotto l'attenzione mediatica sull'evento, portando a una minore copertura e interesse rispetto agli anni precedenti.

Next Gen tennis, alle finali Italia senza giocatori per il secondo anno di fila. La Spagna ovviamente ne ha due Ora che non ci sono italiani, si parla meno (quasi non se ne parla) delle finali di Next Gen di tennis. È sempre così. La finale a otto si svolge a Jeddah, comincia oggi. Otto i finalisti, alcuni hanno rinunciato, come il brasiliano Fonseca vincitore lo scorso anno e numero 24 del mondo o ancora il ceco Mensik che è numero 19. Solo uno tra gli otto partecipanti è nella top 100, si tratta dell’americano Tien che è numero 28 ed è stato finalista lo scorso anno. Sinner l’ha vinto nel 2019 e Alcaraz nel 2021. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

