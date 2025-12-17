Next Gen Atp Finals 2025 al via oggi | partecipanti gironi e dove vederle in tv
Oggi prende il via la manifestazione più attesa del tennis giovanile: le Next Gen ATP Finals 2025. L’evento riunisce i migliori talenti emergenti della scena internazionale, pronti a sfidarsi nei gironi per conquistare il titolo. Ecco tutte le informazioni su partecipanti, composizione dei gironi e le modalità per seguire le partite in tv.
Al via le Next Gen Atp Finals 2025, l’ultimo appuntamento della stagione che riunisce i più grandi talenti del tennis mondiale. Il torneo è in programma al King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita, da mercoledì 17 a domenica 21 dicembre. I protagonisti sono otto: Learner Tien, Rafael Jodar, Nicolai Budkov Kjaer, Martin Landaluce, Alexander Blockx, Justin Engel, Dino Prizmic e Nishesh Basavareddy. Grandi assenti Jakub Mensik e Joao Fonseca, i due under 21 più forti e avanti in classifica. It all starts here for the Class of 2025? #NextGenATPFinals pic.twitter.comutQNxYJ6yi — Next Gen ATP Finals (@nextgenfinals) December 15, 2025 Regolamento e montepremi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
