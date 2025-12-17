Newtron e il retrofit | in officina nasce il meccatronico del futuro

In un mondo in rapido cambiamento, Newtron guida la rivoluzione del retrofit, trasformando le officine italiane nel cuore del meccatronico del futuro. Non si tratta solo di batterie e software, ma di un nuovo paradigma che unisce competenze tradizionali e innovazione, creando professionisti pronti a affrontare le sfide di un’auto sempre più tecnologica. Un’evoluzione che apre nuove opportunità per il settore e i suoi operatori.

© Sbircialanotizia.it - Newtron e il retrofit: in officina nasce il meccatronico del futuro Nelle officine italiane la transizione dell’auto non è soltanto una questione di batterie e software. Per Newtron, realtà che lavora sul retrofit ibrido ed elettrico, il cambiamento prende forma nelle competenze: quelle di chi ripara, misura, aggiorna e consegna al cliente un mezzo diverso da prima, ma ancora suo. Persone e tecnologia nella stessa direzione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it Leggi anche: Ieg investe sul futuro, nasce l'Academy che dovrà servire come officina per far crescere nuovi talenti Leggi anche: Valdichiana, futuro 4Green. Nasce il laboratorio europeo del turismo rurale sostenibile. Agroalimentare di qualità Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Smart Fortwo, retrofit elettrico anche per i 14enni - La Smart torna protagonista della mobilità urbana grazie a un retrofit di Newtron, azienda italiana fondata nel 2015 che sviluppa tecnologie modulari e brevettate per l'elettrificazione di auto, ... msn.com KIT IBRIDO per TUTTI I VEICOLI ANCHE VECCHI e COMMERCIALI

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.