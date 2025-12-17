new york ora sogna di vincere anche nel basket

I New York Knicks, squadra storica della NBA, cercano di risalire alla ribalta dopo decenni senza titoli ufficiali. L'ultima vittoria risale al 1973, e attualmente i tifosi sperano in un ritorno ai successi. L'articolo analizza lo stato attuale della squadra e le possibilità di raggiungere nuovi traguardi nel campionato.

Non sarà l’anello, per ora, ma il brivido della vittoria si fa comunque sentire. E non potrebbe essere altrimenti: l’ultima volta che i New York Knicks vinsero un trofeo correva l’anno 1973. Il presidente Nixon stava per essere travolto dallo scandalo Watergate, al cinema usciva “La stangata” e lo skyline di Manhattan si preparava ad accogliere le Twin Towers. Nessuno, all’epoca, poteva immaginare che i canestri di Willis Reed non avrebbero avuto seguito per oltre mezzo secolo. Ha spezzato la maledizione la squadra del 2025, corale e arrembante, conquistando la Nba Cup a Las Vegas al termine di un percorso netto: battuti i Raptors ai quarti, i Magic in semifinale e i San Antonio Spurs nell’ultimo atto, sempre con almeno dieci punti di scarto – anche se la sfida contro Wembanyama e soci è rimasta sul filo dell’equilibrio fino ai minuti finali, quando gli arancioblù hanno spinto sull’acceleratore senza guardarsi più indietro (124-113). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

