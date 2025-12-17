Neveplast nel 2026 due nuovi progetti negli Usa e un annuncio | Presto un prodotto ludico mai visto

Neveplast annuncia due nuovi progetti negli Stati Uniti e rivela un prodotto ludico innovativo in arrivo nel 2026. L'azienda, leader nelle piste da sci artificiali, ha dovuto rimandare l'inaugurazione della Presolana Ski Arena 365 a causa della neve naturale. Prossimamente, presenterà un impianto all'avanguardia e le sue novità più attese per il prossimo futuro.

L’arrivo della neve, quella vera, ha scombussolato i piani di un’inaugurazione in grande stile che era stata programmata per lo scorso 22 novembre alla storica stazione sciistica del Donico, nel cuore delle Orobie: per il taglio del nastro della “Presolana Ski Arena 365” bisognerà allora attendere la prossima primavera, quando si alzerà il sipario sull’ultimo progetto targato Neveplast, azienda di Albano Sant’Alessandro leader nella progettazione e realizzazione di piste da sci artificiali, che ha voluto giocare “in casa” per presentare non solo un impianto innovativo che garantirà la pratica di sci, snowboard e freestyle per 12 mesi l’anno, ma anche per lanciare in anteprima quelli che saranno i prodotti di punta per il 2026. Bergamonews.it

