Neurologia un nuovo elettromiografo da Calcit e associazione Alice
Calcit ha donato alla Neurologia dell’ospedale di Arezzo un avanzato elettromiografo del valore di 14 mila euro, rafforzando l’impegno per il miglioramento delle cure. Questa importante donazione rappresenta un passo avanti significativo nell’assistenza ai pazienti e nell’innovazione diagnostica, grazie alla collaborazione con l’associazione Alice. Un investimento che sottolinea la dedizione alla salute e alla qualità dei servizi offerti alla comunità.
E’ di 14 mila euro il valore del nuovo elettromiografo donato da Calcit alla Neurologia dell’ospedale di Arezzo. La strumentazione va ad aggiungersi a quella già presente in reparto ma con caratteristiche nuove rispetto alla precedente. Alla donazione ha contributo per 4900 euro l’associazione A. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Al via il nuovo progetto “coltivazioni – il terreno della crescita” dell’associazione Coriandoli a colori aps sostenuta dalla fondazione Il cuore si scioglie
Leggi anche: Alice in Borderland 3, Tao Tsuchiya parla del seguito della serie: "Ci sarà un nuovo personaggio di sicuro"
Neurologia, un nuovo elettromiografo da Calcit e associazione Alice - Piero Coleschi E’ di 14 mila euro il valore del nuovo elettromiografo donato da Calcit alla Neurologia dell’ospedale di Are ... arezzonotizie.it
Elettromiografo nuovo donato da Calcit e Alice - Un elettromiografo nuovo di zecca di ultima generazione del valore di 14mila euro è stato donato da Associazione Alice e Calcit al reparto di Neurologia diretto dal dottor Piero Coleschi e prima di ... teletruria.it
Elettromiografo nuovo donato da Calcit e Alice
RIVOLI - La Neurologia ha un nuovo direttore: il dottor Marco Romanelli - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.