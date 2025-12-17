Neurologia un nuovo elettromiografo da Calcit e associazione Alice

Calcit ha donato alla Neurologia dell’ospedale di Arezzo un avanzato elettromiografo del valore di 14 mila euro, rafforzando l’impegno per il miglioramento delle cure. Questa importante donazione rappresenta un passo avanti significativo nell’assistenza ai pazienti e nell’innovazione diagnostica, grazie alla collaborazione con l’associazione Alice. Un investimento che sottolinea la dedizione alla salute e alla qualità dei servizi offerti alla comunità.

