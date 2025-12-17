Netflix Ha Annunciato Che Produrrà Il Nuovo FIFA

Netflix annuncia con entusiasmo la produzione del nuovo simulatore calcistico FIFA, sviluppato in collaborazione con Delphi Interactive. Un progetto esclusivo che promette di rivoluzionare il mondo dei videogiochi sportivi, offrendo un’esperienza immersiva e innovativa ai fan del calcio di tutto il mondo. Restate sintonizzati per scoprire tutte le novità di questa entusiasmante collaborazione.

Netflix, con un comunicato ufficiale, ha annunciato che in collaborazione con Delphi Interactive svilupperanno in esclusiva il nuovo simulatore calcistico FIFA. L’azienda ha dichiarato che il videogame sarà sviluppato in modo tale da garantire un’esperienza entusiasmante e intuitiva per permettere a tutti di trascorrere del tempo in pieno relax e divertimento. Nel comunicato viene riportato anche un chiaro riferimento alla Coppa Del Mondo FIFA 2026 e si afferma che tutti coloro che giocheranno al simulatore di calcio FIFA potranno rivivere le incredibili emozioni che solo il torneo più importante al mondo può dare. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

