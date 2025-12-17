Gennaro Lillio, noto per la sua partecipazione al Grande Fratello 16, ha recentemente commentato alcune dinamiche del mondo dello spettacolo e dei rapporti professionali. Tra riflessioni sulla percezione pubblica e consigli rivolti ai colleghi, emerge il suo punto di vista su comportamenti e limiti in ambienti di lavoro e non solo. La sua esperienza nel reality, insieme alle sue opinioni, continua a suscitare interesse tra i fan e gli appassionati del mondo dello spettacolo.

© Ilfattoquotidiano.it - “Nessuno si indigna per la denuncia di Corona. Solo perché sono uomini e non donne? Mai vissute situazioni imbarazzanti per il Grande Fratello. Dico sempre ai colleghi modelli: appuntamenti di lavoro solo in ufficio e di giorno”. Così Gennaro Lillio

Gennaro Lillio ha partecipato al Grande Fratello 16 nel 2019, condotto da Barbara D’Urso, classificandosi al sesto posto e facendo coppia con Francesca De André. Sono passati diversi anni da allora e Gennaro ha proseguito con la sua carriera di modello internazionale. In queste ore si parla tanto del presunto “metodo Signorini” denunciato da Fabrizio Corona nell’ultima puntata di “Falsissimo”. Il conduttore e co-autore avrebbe intercettato ragazzi eterosessuali, promettendo l’ingresso al “Grande Fratello” oppure articoli sul settimanale Chi, in cambio di foto, video o incontri romantici. Questo è quanto denunciato da Corona che ha anche mostrato le chat compromettenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: "I pugni in faccia, la testata e il pestaggio ma nessuno è intervenuto: aggredito in stazione solo perché sono gay"

Leggi anche: Francesco Corsiglia: «Sono innocente, condannato per stupro di gruppo ma il rapporto l'ho avuto da solo». Perché la sua pena è più lieve

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La lettera di denuncia del Napoli Women, su una triste pagina che ha poco a vedere con lo sport Le info nel primo commento - facebook.com facebook