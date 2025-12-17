Una tragedia inaspettata scuote la famiglia Reiner: Nick Reiner, noto per le sue tendenze autodistruttive, è stato accusato di aver ucciso i propri genitori, Rob Reiner e Michele Singer. I fratelli Jake e Romy, ancora sconvolti, ricordano i genitori come amici e figure di stabilità, lasciando un vuoto incolmabile. Una vicenda che porta alla luce il dramma di una famiglia sconvolta da un gesto che nessuno avrebbe potuto prevedere.

© Leggo.it - «Nessuno poteva prevedere quello che ha fatto Nick Reiner». Lo strazio dei fratelli Jake e Romy: «Rob e Michele erano i nostri migliori amici»

Non era noto per essere violento, nonostante le sue tendenze autodistruttive. Per questo il gesto di Nick Reiner, accusato di aver ucciso i genitori Rob Reiner e Michele Singer. 🔗 Leggi su Leggo.it

