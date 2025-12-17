Nessuno come l’Atletico Union Roma nel Lazio | la squadra dei record gioca in Terza categoria
L’Atletico Union Roma si distingue nel Lazio come la squadra dei record. Unica nel calcio dilettantistico laziale a raggiungere il massimo punteggio alla pausa natalizia, questa formazione di talento e determinazione incarna l’eccellenza della Terza categoria romana. Un risultato che testimonia il suo spirito competitivo e la passione che la spinge verso traguardi sempre più ambiziosi.
Roma – C’è una sola squadra in tutto il calcio dilettantistico laziale delle prime squadre ad essere arrivata a punteggio pieno alla pausa natalizia. Si tratta dell’Atletico Union Roma, società capitolina di stanza a Giardinetti. A parlare del progetto del club è il presidente Fabrizio Di Rocco. 🔗 Leggi su Romatoday.it
