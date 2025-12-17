nespresso 100 quintali di riso donati a banco alimentare emilia romagna

Nespresso ha collaborato con Banco Alimentare Emilia Romagna nel 2025 per donare 100 quintali di riso, supportando circa 200 organizzazioni benefiche locali. Questo gesto testimonia l'impegno dell'azienda nel contribuire alla lotta contro la fame e nel sostenere le comunità più vulnerabili della regione.

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Nel 2025, grazie alla collaborazione tra Nespresso e Banco Alimentare dell'Emilia Romagna, sono stati donati 100 quintali di riso, equivalenti a oltre 100mila piatti, destinati a circa 200 organizzazioni benefiche nel solo territorio regionale. E' il risultato del progetto di economia circolare ‘Da Chicco a Chicco' di Nespresso che dal 2011, grazie all'impegno di chi sceglie di riciclare le capsule di caffè in alluminio esauste di Nespresso, consente di rigenerare i due materiali di cui sono composte: l'alluminio e il caffè esausto. L'impatto del progetto in Emilia Romagna è stato possibile soprattutto grazie all'impegno mostrato nella raccolta delle capsule esauste: da gennaio a ottobre 2025, nella Regione sono state infatti recuperate circa 150 tonnellate di capsule esauste, attraverso i 44 punti di raccolta presenti sul territorio regionale tra Boutique Nespresso e isole ecologiche partner dell'iniziativa, da cui sono state rigenerate più di 85 tonnellate di caffè, trasformate poi in compost, e 8 tonnellate di alluminio, avviate a nuova vita per trasformarsi in altri oggetti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

'Da Chicco a Chicco',in 4 anni donati 900mila piatti di riso

