neppure natale scuote il tribunale la famiglia nel bosco rimane divisa

Un'udienza documentale al Tribunale ha confermato la divisione della famiglia nel bosco, senza prevedere cambiamenti immediati. La decisione definitiva arriverà tra due mesi, lasciando in sospeso le speranze di un esito sorprendente durante le festività natalizie.

Quella di ieri era solo un’udienza documentale, la decisione arriverà tra 60 giorni. Nessuno si aspettava una svolta, ma qualcuno sperava in una sorpresa almeno per le feste. Alla fine ha vinto la burocrazia. Non c’erano telecamere davanti al Tribunale dell’Aquila e questo era già un indizio: nessuno si aspettava la svolta della storia, per non dire il lieto fine. Ha vinto la burocrazia, il calendario della giustizia coi suoi tempi. Anche se siamo in Avvento e per i bambini l’idea di aprire ogni giorno una finestrella e godere della sorpresa è la prassi di queste settimane. Non c’è alcuna sorpresa tra le finestrelle e dunque finirà che la famiglia nel bosco resterà nella casa famiglia, «congelata» in quel freddo creato dal Tribunale dei minori, dove si tolgono i figli ai genitori in nome di un interesse superiore. Laverita.info

