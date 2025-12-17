Nella Bergamasca | Comunità psichiatriche al limite
In Bergamasca cresce la preoccupazione per le strutture psichiatriche, ormai al limite. La comunità chiede interventi urgenti alla Regione, denunciando tariffe ferme da oltre vent’anni e la carenza di posti disponibili. Un allarme che evidenzia la necessità di risposte concrete per garantire servizi adeguati ai pazienti e sostenere il sistema sanitario locale.
L’EMERGENZA. Il nuovo il grido d’allarme alla Regione: «Tariffe ferme da almeno 20 anni, e i posti non bastano più». Saffioti e Casamenti: «Nella nostra provincia manca un milione. Se si va avanti così costretti a tagliare attività e personale». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
