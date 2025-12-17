In Bergamasca cresce la preoccupazione per le strutture psichiatriche, ormai al limite. La comunità chiede interventi urgenti alla Regione, denunciando tariffe ferme da oltre vent’anni e la carenza di posti disponibili. Un allarme che evidenzia la necessità di risposte concrete per garantire servizi adeguati ai pazienti e sostenere il sistema sanitario locale.

© Ecodibergamo.it - Nella Bergamasca: «Comunità psichiatriche al limite»

L’EMERGENZA. Il nuovo il grido d’allarme alla Regione: «Tariffe ferme da almeno 20 anni, e i posti non bastano più». Saffioti e Casamenti: «Nella nostra provincia manca un milione. Se si va avanti così costretti a tagliare attività e personale». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Leggi anche: Fondazione della Comunità Bergamasca: “Spazi aperti per una cultura accessibile”

Leggi anche: In Fondazione della Comunità Bergamasca nasce il Fondo Premio Marcello Magni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Nella Bergamasca: «Comunità psichiatriche al limite» - Il nuovo il grido d’allarme alla Regione: «Tariffe ferme da almeno 20 anni, e i posti non bastano più». ecodibergamo.it