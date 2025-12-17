Nel 2026 ci troveremo a gestire le conseguenze di conflitti già avviati, con responsabilità che rischiano di rimanere impunite. Stefano Feltri analizza il contesto internazionale, evidenziando il declino dell'intervento statunitense e le promesse fallite di risoluzione rapida dei conflitti, segnando un cambiamento nelle dinamiche geopolitiche globali.

© Vanityfair.it - Nel 2026 ci porteremo le guerre già iniziate. Stefano Feltri: «In un anno di incertezze il punto fermo è che i responsabili rimarranno impuniti»

Sono lontane le promesse di Donald Trump di chiudere il conflitto in Ucraina in ventiquattrore. L’America ha abbandonato il ruolo di poliziotto globale, e nei prossimi mesi faremo i conti con questa scelta. Vanityfair.it

