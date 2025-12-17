Nel 2026 ci porteremo le guerre già iniziate Stefano Feltri | In un anno di incertezze il punto fermo è che i responsabili rimarranno impuniti
Nel 2026 ci troveremo a gestire le conseguenze di conflitti già avviati, con responsabilità che rischiano di rimanere impunite. Stefano Feltri analizza il contesto internazionale, evidenziando il declino dell'intervento statunitense e le promesse fallite di risoluzione rapida dei conflitti, segnando un cambiamento nelle dinamiche geopolitiche globali.
Sono lontane le promesse di Donald Trump di chiudere il conflitto in Ucraina in ventiquattrore. L’America ha abbandonato il ruolo di poliziotto globale, e nei prossimi mesi faremo i conti con questa scelta. Vanityfair.it
