Nel 2026 ci porteremo le guerre già iniziate Stefano Feltri | In un anno di incertezze il punto fermo è che i responsabili rimarranno impuniti

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026 ci troveremo a gestire le conseguenze di conflitti già avviati, con responsabilità che rischiano di rimanere impunite. Stefano Feltri analizza il contesto internazionale, evidenziando il declino dell'intervento statunitense e le promesse fallite di risoluzione rapida dei conflitti, segnando un cambiamento nelle dinamiche geopolitiche globali.

nel 2026 ci porteremo le guerre gi224 iniziate stefano feltri in un anno di incertezze il punto fermo 232 che i responsabili rimarranno impuniti

© Vanityfair.it - Nel 2026 ci porteremo le guerre già iniziate. Stefano Feltri: «In un anno di incertezze il punto fermo è che i responsabili rimarranno impuniti»

Sono lontane le promesse di Donald Trump di chiudere il conflitto in Ucraina in ventiquattrore. L’America ha abbandonato il ruolo di poliziotto globale, e nei prossimi mesi faremo i conti con questa scelta. Vanityfair.it

Leggi anche: Paura nel quartiere. Un anno fa il delitto di Stefano Bartoli

Leggi anche: Stefano Feltri: «Charlie Kirk è un martire del trumpismo, non della libertà d‘espressione»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

2026 porteremo guerre gi224Nel 2026 ci porteremo le guerre già iniziate. Stefano Feltri: «In un anno di incertezze il punto fermo è che i responsabili rimarranno impuniti» - L’America ha abbandonato il ruolo di poliziotto globale, e nei prossimi mesi faremo i conti con questa s ... vanityfair.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.