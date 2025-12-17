Negozi storici e identità Ora c’è l’Albo comunale Bando per il riconoscimento

A Capannori è stato approvato un bando per il riconoscimento delle attività commerciali storiche, delle botteghe artigianali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di lunga tradizione. L'iniziativa mira a tutelare e valorizzare un patrimonio culturale, sociale ed economico che rappresenta un importante elemento identitario del territorio.

Approvato a Capannori il bando e il fac-simile della domanda per riconoscimento del titolo ed inserimento nell’Albo comunale delle " attività commerciali storiche ", delle " botteghe artigianali ", esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande che esistono da molto tempo che possono essere considerate un vero e proprio patrimonio culturale, sociale ed economico. Secondo il regolamento l’Albo comunale sarà articolato in tre sezioni e si valuterà l’anzianità, ad esempio 40 o 50 anni di esistenza. Tutte le imprese riconosciute nel club, saranno caratterizzate da un logo del Comune con l’indicazione della tipologia di attività. Lanazione.it

