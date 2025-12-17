Né campo largo né campo per telefonare sulla metro C

Il sindaco Gualtieri ha visitato le nuove stazioni della metro C, Porta Metronia e Colosseo-Fori Imperiali, accompagnato da un coinvolgente concerto di viole, violini, violoncelli e tromboni. Un'occasione per condividere un momento musicale durante l'apertura di importanti infrastrutture, sottolineando l'importanza della cultura anche in contesti di sviluppo urbano.

Gran concerto di viole, violini e violoncelli (e in questi casi non manca mai qualche trombone di accompagnamento) per il sindaco Gualtieri in gita presso le nuove stazioni (Porta Metronia e Colosseo-Fori Imperiali) della metro C. «Tutto molto bello», avrebbe chiosato il grande Bruno Pizzul. E in effetti le stazioni sono bellissime, dopo vent'anni di attesa. Dopo di che, la sceneggiatura la conosciamo a memoria: c'è un enorme sforzo economico nazionale (non a caso ieri erano presenti i ministri Salvini e Giuli), e però il Sindaco comunica, canta e suona, come se avesse fatto tutto lui. Anche per il Giubileo, nei mesi scorsi, è incredibilmente andata così. 🔗 Leggi su Iltempo.it

