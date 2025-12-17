Né campo largo né campo per telefonare sulla metro C

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco Gualtieri ha visitato le nuove stazioni della metro C, Porta Metronia e Colosseo-Fori Imperiali, accompagnato da un coinvolgente concerto di viole, violini, violoncelli e tromboni. Un'occasione per condividere un momento musicale durante l'apertura di importanti infrastrutture, sottolineando l'importanza della cultura anche in contesti di sviluppo urbano.

n233 campo largo n233 campo per telefonare sulla metro c

© Iltempo.it - Né campo largo né campo per telefonare sulla metro C

Gran concerto di viole, violini e violoncelli (e in questi casi non manca mai qualche trombone di accompagnamento) per il sindaco Gualtieri in gita presso le nuove stazioni (Porta Metronia e Colosseo-Fori Imperiali) della metro C. «Tutto molto bello», avrebbe chiosato il grande Bruno Pizzul. E in effetti le stazioni sono bellissime, dopo vent'anni di attesa. Dopo di che, la sceneggiatura la conosciamo a memoria: c'è un enorme sforzo economico nazionale (non a caso ieri erano presenti i ministri Salvini e Giuli), e però il Sindaco comunica, canta e suona, come se avesse fatto tutto lui. Anche per il Giubileo, nei mesi scorsi, è incredibilmente andata così. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Il leggero sospetto del centrosinistra sul campo largo

Leggi anche: Renzi, il governo val bene un Campo Largo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Enjoy Beautiful Nature With Rural Life 26 nature rurallife vegetables farming shorts

Video Enjoy Beautiful Nature With Rural Life 26 nature rurallife vegetables farming shorts

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.