I New York Knicks si sono laureati campioni della Nba Cup 2025, vincendo la finale contro gli Spurs al Madison Square Garden. Una rimonta epica ha portato alla conquista del titolo, dopo aver recuperato uno svantaggio di undici punti nel terzo quarto, con un punteggio finale di 124-113.

© Sport.periodicodaily.com - Nba Cup 2025: trionfo dei New York Knicks, battuti in finale gli Spurs

Il roster newyorkese conquista la Nba Cup 2025, battendo in finale, al Madison Square Garden, i San Antonio Spurs per 124-113, recuperando uno svantaggio di undici punti accumulato nel terzo periodo. Per la squadra di coach Brown si tratta del secondo titolo dopo quello del 1973. NBA CUP 2025: NEW YORK KNICKS-SAN ANTONIO SPURS 124-113 Match all’insegna dell’equilibrio fino al terzo quarto, quando gli Spurs mettono il muso davanti e volano sul +5, ma nel momento decisivo, ovvero nell’ultimo parziale, New York accelera con forza e mette le mani sulla partita con un parziale di 35-19. Il tutto grazie a Og Anunoby, che fa la differenza chiudendo la sua partita con 28 punti, frutto del 59% dal campo e il 50% da tre, oltre a 9 rimbalzi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Leggi anche: Nba Cup 2025, i New York Knicks vincono in finale contro i San Antonio Spurs

Leggi anche: NBA Cup 2025, Brunson show e Wembanyama al rientro: Knicks e Spurs in finale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

NBA cup 2025 standings NBA Standings Today NBA games today NBA schedule NBA results NBA

Trionfo New York in Nba Cup: San Antonio ko 124-113, Brunson eletto Mvp - I Knicks vincono la terza edizione del torneo battendo in finale gli Spurs, ai quali non basta un ottimo Harper: la franchigia di coach Brown alza un trofeo dopo 52 anni di digiuno ... corrieredellosport.it