NBA CUP 2025 New York trionfa in finale contro San Antonio
I New York Knicks conquistano la NBA Cup 2025, vincendo la finale contro i San Antonio Spurs a Las Vegas. Dopo un match combattuto nei primi tre quarti, i Knicks hanno messo a segno un allungo decisivo nell’ultimo, chiudendo con il punteggio di 124-113. È la terza edizione della competizione, che premia la squadra della Grande Mela.
I New York Knicks hanno vinto la NBA Cup 2025. A Las Vegas si conclude la terza edizione della competizione, che va a premiare la squadra della Grande Mela, che batte i San Antonio Spurs per 124-113 al termine di un match equilibratissimo per i primi tre quarti, prima dell’allungo decisivo dei Knicks proprio nell’ultimo. New York torna finalmente a vincere qualcosa nel basket americano dal titolo NBA vinto nell’ormai lontanissimo 1973. Jalen Brunson è stato nominato MVP ed ha chiuso la finale con 25 punti ed 8 assist. Una prestazione superiore è stata quella di OG Anunoby, che ha messo a referto 28 punti e 9 rimbalzi. Oasport.it
