I New York Knicks conquistano la NBA Cup 2025, vincendo la finale contro i San Antonio Spurs a Las Vegas. Dopo un match combattuto nei primi tre quarti, i Knicks hanno messo a segno un allungo decisivo nell’ultimo, chiudendo con il punteggio di 124-113. È la terza edizione della competizione, che premia la squadra della Grande Mela.

© Oasport.it - NBA CUP 2025, New York trionfa in finale contro San Antonio

I New York Knicks hanno vinto la NBA Cup 2025. A Las Vegas si conclude la terza edizione della competizione, che va a premiare la squadra della Grande Mela, che batte i San Antonio Spurs per 124-113 al termine di un match equilibratissimo per i primi tre quarti, prima dell’allungo decisivo dei Knicks proprio nell’ultimo. New York torna finalmente a vincere qualcosa nel basket americano dal titolo NBA vinto nell’ormai lontanissimo 1973. Jalen Brunson è stato nominato MVP ed ha chiuso la finale con 25 punti ed 8 assist. Una prestazione superiore è stata quella di OG Anunoby, che ha messo a referto 28 punti e 9 rimbalzi. Oasport.it

Leggi anche: LIVE Sinner-Atmane, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: in mattinata l’ottavo di finale contro il francese

Leggi anche: Mondiali Volley 2025: Italia strepitosa, 3-0 alla Polonia. Azzurri in finale contro la Bulgaria

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

San Antonio Spurs vs New York Knicks Full Game Highlights December 16, 2025 NBA Cup Finals

NBA CUP 2025, New York trionfa in finale contro San Antonio - A Las Vegas si conclude la terza edizione della competizione, che va a premiare la squadra della Grande ... oasport.it

Knicks win the Emirates NBA Cup, take first trophy since 1973 - Follow along live with Emirates NBA Cup Championship game between the Knicks and Spurs, coming to you from Las Vegas. nba.com