Nave italiana fermata in Francia e il mistero del ‘dispositivo spia’ | Pista di interferenza straniera

Un episodio avvolto nel mistero scuote i confini tra Italia e Francia. A bordo di una nave italiana fermata in Francia è stato rinvenuto un dispositivo spia, collegato a un malware con potenziali capacità di controllo remoto. La scoperta, definita “molto grave” dal ministro francese, alimenta sospetti di interferenze straniere, probabilmente russe, aprendo un inquietante capitolo di tensione internazionale e sicurezza marittima.

(Adnkronos) – Un caso misterioso, quasi da fiction televisiva: a bordo di una nave italiana fermata in Francia è stato scoperto un 'dispositivo spia', un malware destinato probabilmente a consentire l'assunzione del controllo da remoto del traghetto, in un nuovo possibile caso di interferenza straniera, probabilmente russa, descritta come "molto grave" dal ministro dell'Interno francese. I . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Claudia Cardinale è morta in Francia: "Lì dove ha ricreato la sua grande casa italiana" Leggi anche: Global Sumud Flotilla attaccata con droni e spray urticanti, colpita nave con bandiera italiana. Delia: «Politica intervenga» Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Nave italiana fermata in Francia: aveva un malware a bordo. Marinaio lettone accusato di spionaggio; IL SOLE 24 ORE * MONDO: «NAVE ITALIANA FERMATA IN FRANCIA: AVEVA UN MALWARE A BORDO. MARINAIO LETTONE ACCUSATO DI SPIONAGGIO; Trasporti servizi e disagi Verso la ’stagione’ dei lavori. Nave italiana fermata in Francia e il mistero del 'dispositivo spia': "Pista di interferenza straniera" - Un caso misterioso, quasi da fiction televisiva: a bordo di una nave italiana fermata in Francia è stato scoperto un 'dispositivo spia', un malware destinato probabilmente a consentire l'assunzione de ... adnkronos.com

Nave italiana fermata in Francia: aveva un malware a bordo. Marinaio lettone accusato di spionaggio - L’imbarcazione è di proprietà della GNV, che ha fatto partire l’indagine con l’intelligence italiana. ilsole24ore.com

Guerra ibrida, nave italiana attaccata da uno spyware in Francia: l'ombra della Russia, marinaio lettone accusato di spionaggio - Protagonista questa volta è una nave italiana, la Fantastic, un traghetto della compagnia GNV abituato a navigare le rotte tra ... msn.com

COSA STA SUCCEDENDO moto viralvideo youtubeshorts shorts

Il malware è stato trovato sulla nave passeggeri "Fantastic", con capacità di oltre 2.000 passeggeri, della compagnia italiana GNV - facebook.com facebook

Una nave italiana fermata in Francia grazie alla collaborazione tra servizi francesi e italiani. Un marinaio lettone che forse è una spia. Un malware per controllare la nave a distanza. In esclusiva italiana su @sole24ore x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.