Nature Restoration Law | cacciatori istituzioni agricoltori e tecnici a confronto
Lunedì 15 dicembre a Perugia si è tenuto un incontro tra cacciatori, istituzioni, agricoltori e tecnici per discutere della Nature Restoration Law, il regolamento europeo dedicato alla tutela e al ripristino della natura. L’evento, promosso da Federcaccia Umbra e Federcaccia nazionale, si è svolto nella Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori e ha visto la partecipazione di vari stakeholder del settore.
Si è svolto lunedì 15 dicembre a Perugia, nella Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori, messa a disposizione dall’Amministrazione comunale, l’incontro promosso da Federcaccia Umbra in collaborazione con Federcaccia nazionale dedicato alla Nature Restoration Law, il Regolamento europeo che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Monti Dauni 'spaccati' sul progetto del Parco dei Monti Dauni: cacciatori e agricoltori dicono 'No'
Leggi anche: Politecnico, il nuovo rettore nella sede degli Ingegneri a confronto con i professionisti tecnici di Taranto
Focus. Su clima e biodiversità in Italia un 2023 a marcia indietro
Nature Restoration Law: ambiente, agricoltura e caccia insieme per dare nuova vita ai territori - Freddo e problematiche Federcaccia Lombardia ha reso noto il secondo bollettino “Meteo Beccaccia” della stagione venatoria 2025- cacciapassione.com
Nature Restoration Law: ripristinare l’ambiente è un’opportunità economica da non perdere - L’attuazione della Nature Restoration Law è una priorità politica, ambientale, ma anche economica. infobuildenergia.it
Convegno Fidc a Perugia (e online) sulla Nature restoration law. #cacciamagazine - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.