Nature Restoration Law | cacciatori istituzioni agricoltori e tecnici a confronto

Lunedì 15 dicembre a Perugia si è tenuto un incontro tra cacciatori, istituzioni, agricoltori e tecnici per discutere della Nature Restoration Law, il regolamento europeo dedicato alla tutela e al ripristino della natura. L’evento, promosso da Federcaccia Umbra e Federcaccia nazionale, si è svolto nella Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori e ha visto la partecipazione di vari stakeholder del settore.

